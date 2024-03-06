Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы. Выплаты получат 38 тыс ветеранов ВОВ, рассказал Сергей Собянин.

Более восьми тысяч детей появились на свет в Москве в феврале. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера четверга, 7 марта, из-за гололедицы. Об этом предупредили синоптики.