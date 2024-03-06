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Новости

06 марта, 15:00

Общество

Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

Собянин: Москва поддержит переход такси и каршеринга на экологичные автомобили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы. Выплаты получат 38 тыс ветеранов ВОВ, рассказал Сергей Собянин.

Более восьми тысяч детей появились на свет в Москве в феврале. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера четверга, 7 марта, из-за гололедицы. Об этом предупредили синоптики.

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