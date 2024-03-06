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06 марта, 13:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

Собянин: Москва поддержит переход такси и каршеринга на экологичные автомобили

Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

Новости часа: деловой комплекс появится на участке бывшей промзоны Прожектор

Более 2,2 тыс памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет – мэр Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять проектов одобрили по программе создания рабочих мест в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные выходные, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 100 разработок протестировали благодаря фонду "Транспортные инновации Москвы", заявили в столичном Дептрансе.

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