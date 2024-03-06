06 марта, 13:00Новости
Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять проектов одобрили по программе создания рабочих мест в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные выходные, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Более 100 разработок протестировали благодаря фонду "Транспортные инновации Москвы", заявили в столичном Дептрансе.