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06 марта, 12:30

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Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

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В Москве возведут еще пять инфраструктурных объектов. Благодаря им город получит больше 19 тысяч рабочих мест. Строительство зданий было одобрено в рамках городской программы создания мест приложения труда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, около станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" возведут торговый центр, а рядом со станцией "Коммунарка" появится многофункциональное здание с офисным центром, торговыми площадями и спорткомплексом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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