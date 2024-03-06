Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

В Москве возведут еще пять инфраструктурных объектов. Благодаря им город получит больше 19 тысяч рабочих мест. Строительство зданий было одобрено в рамках городской программы создания мест приложения труда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, около станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" возведут торговый центр, а рядом со станцией "Коммунарка" появится многофункциональное здание с офисным центром, торговыми площадями и спорткомплексом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.