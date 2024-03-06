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06 марта, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы. Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей.

В Москве усилили контроль качества воды перед весенним половодьем. В столице увеличили число контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

В Москву пришло похолодание. Температура в городе ночью 6 марта опускалась до минус девяти градусов, а в ночь на 7 марта будет -14 градусов, сообщили синоптики.

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