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Новости

06 марта, 11:45

Город

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

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Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

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Собянин рассказал о городском проекте "Школа реставраторов"

Еще пять инфрастукрурных объектов появится в Москве. Как уточнил Сергей Собянин, благодаря строительству этих объектов в Москве появится более 19 тысяч рабочих мест.

Так, в Москве возведут торговый центр возле метро "Бульвар Дмитрия Донского", общественно-деловые комплексы у станции МЦК Хорошёво и между метро "Аэропорт" и "Динамо", а также офисный центр неподалеку от метро "Беломорская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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