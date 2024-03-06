Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Еще пять инфрастукрурных объектов появится в Москве. Как уточнил Сергей Собянин, благодаря строительству этих объектов в Москве появится более 19 тысяч рабочих мест.

Так, в Москве возведут торговый центр возле метро "Бульвар Дмитрия Донского", общественно-деловые комплексы у станции МЦК Хорошёво и между метро "Аэропорт" и "Динамо", а также офисный центр неподалеку от метро "Беломорская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.