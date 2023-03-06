Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве, сообщил Сергей Собянин. Удастся это благодаря проектам комплексного развития территорий.

По словам мэра, в порядок приводят бывшие промзоны. Территории используют эффективно: строят жилье, социальные объекты и создают рабочие места, отметил градоначальник.

В Отрадном, Бабушкинском и Ярославском районах места в новых школах получат более 1 300 учащихся. Еще 650 человек будут ходить в три новых сада. Три школы и четыре дошкольных учреждения построят в Войковском и Головинском районах. В Кунцеве, Зюзине, Щукине, а также еще в трех районах Москвы места в школах и садах получат в общей сложности почти три тысячи детей.

Всего в городе реализуют 25 проектов комплексного развития территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.