Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 20:00

Город

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

"Мой район. Навигатор": время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин подвел первые итоги работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве, сообщил Сергей Собянин. Удастся это благодаря проектам комплексного развития территорий.

По словам мэра, в порядок приводят бывшие промзоны. Территории используют эффективно: строят жилье, социальные объекты и создают рабочие места, отметил градоначальник.

В Отрадном, Бабушкинском и Ярославском районах места в новых школах получат более 1 300 учащихся. Еще 650 человек будут ходить в три новых сада. Три школы и четыре дошкольных учреждения построят в Войковском и Головинском районах. В Кунцеве, Зюзине, Щукине, а также еще в трех районах Москвы места в школах и садах получат в общей сложности почти три тысячи детей.

Всего в городе реализуют 25 проектов комплексного развития территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика