Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

Москва в этом году начинает строительство 10 масштабных транспортных объектов. Планами развития города поделился Сергей Собянин в своем в телеграмм-канале.

В опубликованном списке есть два пешеходных моста и один автомобильный мост через Москву-реку, а также три путепровода и новые дороги. Почти шесть километров сделают в рамках реконструкции улиц Вильгельма Пика, Декабристов и Сельскохозяйственной. В районах Северное и Южное Бутово построят трассу длиной больше 14 километров. Ввести в эксплуатацию все эти объекты планируется до 2026 года.

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