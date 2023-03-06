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Новости

06 марта, 18:45

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Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

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Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин подвел первые итоги работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

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Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

Собянин: за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

Москва в этом году начинает строительство 10 масштабных транспортных объектов. Планами развития города поделился Сергей Собянин в своем в телеграмм-канале.

В опубликованном списке есть два пешеходных моста и один автомобильный мост через Москву-реку, а также три путепровода и новые дороги. Почти шесть километров сделают в рамках реконструкции улиц Вильгельма Пика, Декабристов и Сельскохозяйственной. В районах Северное и Южное Бутово построят трассу длиной больше 14 километров. Ввести в эксплуатацию все эти объекты планируется до 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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