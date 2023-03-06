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Транспорт

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

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Обновленный вокзал Очаково открыли на Калужском направлении МЖД. После реконструкции он стал 15-м по счету в составе будущего диаметра МЦД-4. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин

По словам мэра города, подготовка к открытию нового диаметра идет полным ходом. К началу движения поездов большая часть вокзалов будут соответствовать новым стандартам.

Ожидается, что с открытием МЦД-4 местные жители будут чаще использовать наземное метро и в дальнейшем ежедневный пассажиропоток станции Очаково вырастет в два раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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