Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станции "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская" стали самыми популярными на новом участке БКЛ за 5 дней. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Спутник V" признали наиболее эффективным среди векторных вакцин против COVID-19. О качестве вакцины заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Льготное школьное питание детям из малообеспеченных семей в Москве теперь назначают автоматически. О данном решении сообщили столичные власти.