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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

Собянин: за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

Собянин сообщил о бесплатных парковках на всех столичных улицах 8 марта

Собянин сообщил, что 8 марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно

Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

Новости часа: ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района

Уже почти 90 подопечных социальных домов получили работу в столичных МФЦ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станции "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская" стали самыми популярными на новом участке БКЛ за 5 дней. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Спутник V" признали наиболее эффективным среди векторных вакцин против COVID-19. О качестве вакцины заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Льготное школьное питание детям из малообеспеченных семей в Москве теперь назначают автоматически. О данном решении сообщили столичные власти.

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