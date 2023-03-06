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Новости

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Общество

Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

Собянин: за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

Собянин сообщил о бесплатных парковках на всех столичных улицах 8 марта

Собянин сообщил, что 8 марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно

Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

Новости часа: ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района

Уже почти 90 подопечных социальных домов получили работу в столичных МФЦ

Собянин рассказал о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех миллионов поездок совершили москвичи за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла на 7,8%. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Аэропорт Мурманска возобновил работу после инцидента с выкатившимся с полосы самолетом. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

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