Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех миллионов поездок совершили москвичи за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла на 7,8%. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Аэропорт Мурманска возобновил работу после инцидента с выкатившимся с полосы самолетом. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.