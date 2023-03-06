Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

В Дмитровском районе открылась новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 66 тысяч москвичей. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Здание поликлиники оснащено современным оборудованием. А само медучреждение будет работать по новому московскому стандарту. Для удобства посетителей кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей расположены на нижних этажах. А менее востребованные и административные находятся выше.

В новой поликлинике – семь этажей, она рассчитана на 750 посещений в смену. Чтобы ожидание было комфортным, для пациентов создали уютные зоны, а для малышей – игровые комнаты. У взрослого и детского блоков есть отдельные входы, чтобы потоки пациентов не пересекались. А для персонала оборудовали удобные комнаты отдыха.

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