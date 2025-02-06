Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 115 тысяч человек посетили программы допобразования в сфере медицины в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Деловое пространство с высокой транспортной доступностью построят в Пресненском районе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Движение на участке улицы Нижние Мнёвники ограничат с 10 февраля почти на год, передает Дептранс.