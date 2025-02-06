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06 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

Новости часа: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Новости часа: Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Собянин назвал самые популярные образовательные программы для медиков

Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

Собянин: доля обособленных от автомобилей трамвайных путей увеличилась до 82%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Собянин: город предлагает более 100 программ допобразования для медиков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 115 тысяч человек посетили программы допобразования в сфере медицины в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Деловое пространство с высокой транспортной доступностью построят в Пресненском районе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Движение на участке улицы Нижние Мнёвники ограничат с 10 февраля почти на год, передает Дептранс.

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