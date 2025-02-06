Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Новости часа: Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Собянин назвал самые популярные образовательные программы для медиков

Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

Собянин: доля обособленных от автомобилей трамвайных путей увеличилась до 82%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Собянин: город предлагает более 100 программ допобразования для медиков

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Круглогодичные ярмарки выходного дня в Москве не имеют аналогов в мировых столицах с похожим климатом, заявил Сергей Собянин.

Турпоток в Москву из стран Персидского залива в 2024 году установил новый рекорд, сообщили в комитете по туризму.

На ВДНХ в одном из музеев с 12 февраля откроется выставка о жизни пчел, рассказали в пресс-службе комплекса.

Читайте также
мэр МосквыгородедатуризмвыставкивидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика