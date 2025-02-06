Новости часа: Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Круглогодичные ярмарки выходного дня в Москве не имеют аналогов в мировых столицах с похожим климатом, заявил Сергей Собянин.

Турпоток в Москву из стран Персидского залива в 2024 году установил новый рекорд, сообщили в комитете по туризму.

На ВДНХ в одном из музеев с 12 февраля откроется выставка о жизни пчел, рассказали в пресс-службе комплекса.