Собянин назвал самые популярные образовательные программы для медиков

Более 100 программ дополнительного образования и 60 профессиональных и социально-психологических тренингов разработали в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Самыми популярными в 2024 году стали программы для докторов поликлиник. Об этом своем блоге рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году курсы прошли более 115 тысяч слушателей – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.