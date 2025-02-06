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06 февраля, 22:15

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Собянин назвал самые популярные образовательные программы для медиков

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Более 100 программ дополнительного образования и 60 профессиональных и социально-психологических тренингов разработали в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Самыми популярными в 2024 году стали программы для докторов поликлиник. Об этом своем блоге рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году курсы прошли более 115 тысяч слушателей – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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