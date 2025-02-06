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Новости

Новости

06 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

Собянин: доля обособленных от автомобилей трамвайных путей увеличилась до 82%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Собянин: город предлагает более 100 программ допобразования для медиков

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Новости часа: дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Новости часа: в ТиНАО появилось порядка 4,5 км новых дорог

Новости часа: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля обособленных трамвайных путей в Москве достигла 82%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жители столицы выберут лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы". Голосование пройдет в рамках проекта "Активный гражданин", заявила заммэра Наталья Сергунина.

В этом году завершится строительство детской школы искусств в Филимонковском районе, рассказали городские власти.

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