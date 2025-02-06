Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля обособленных трамвайных путей в Москве достигла 82%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жители столицы выберут лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы". Голосование пройдет в рамках проекта "Активный гражданин", заявила заммэра Наталья Сергунина.

В этом году завершится строительство детской школы искусств в Филимонковском районе, рассказали городские власти.