06 февраля, 14:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К концу года купить билеты во все учреждения культуры Москвы можно будет через "Мосбилет". Об этом сообщил Сергей Собянин.
В столице скорректировали работу системы отопления в связи с ожидаемым похолоданием, заявил заммэра Петр Бирюков.
Начинающих волонтеров приглашают на обучающий курс "Включайся!", проинформировали на mos.ru.