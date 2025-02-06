Новости часа: Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К концу года купить билеты во все учреждения культуры Москвы можно будет через "Мосбилет". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице скорректировали работу системы отопления в связи с ожидаемым похолоданием, заявил заммэра Петр Бирюков.

Начинающих волонтеров приглашают на обучающий курс "Включайся!", проинформировали на mos.ru.