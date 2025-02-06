Собянин: доля обособленных от автомобилей трамвайных путей увеличилась до 82%

Одним из ключевых направлений развития столичного транспорта остается обновление трамвайной сети. По словам Сергея Собянина, в Москве уже модернизировано 82% трамвайных путей.

Активно ведется работа по их отделению от автомобильных дорог – с помощью разметки и физических ограничений, что снижает число аварий по вине водителей. Такой подход уже улучшил движение транспорта на улицах Бориса Галушкина, Красноказарменной и Орджоникидзе.

В городе работают восемь трамвайных маршрутов, полностью обособленных от автодорог. В 2023 году этим видом транспорта воспользовались более 190 миллионов пассажиров.

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