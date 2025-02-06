06 февраля, 12:15Новости
Собянин: город предлагает более 100 программ допобразования для медиков
В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы доступно более ста программ для врачей и среднего медицинского персонала. О развитии системы медицинского образования рассказал Сергей Собянин.
Центр работает уже четыре года и стал единым пространством для оценки профессиональных навыков. По словам мэра, в 2024 году самыми востребованными стали программы для врачей поликлиник – специалистов, к которым москвичи обращаются чаще всего.
Руководитель центра Анастасия Камашева отметила, что образовательные программы помогают врачам осваивать новые технологии, методы лечения и стандарты оказания медицинской помощи. Перед запуском курсы проходят пилотное обучение, после чего корректируются с учетом отзывов специалистов.
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