Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 программ дополнительного образования доступны в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице открыли 12-ю электробусную площадку "Коньково", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки подали москвичи за год. Такие данные привел заммэра Петр Бирюков.