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Новости

06 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Новости часа: дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Новости часа: в ТиНАО появилось порядка 4,5 км новых дорог

Новости часа: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 программ дополнительного образования доступны в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице открыли 12-ю электробусную площадку "Коньково", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки подали москвичи за год. Такие данные привел заммэра Петр Бирюков.

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