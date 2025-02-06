06 февраля, 11:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 программ дополнительного образования доступны в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.
В столице открыли 12-ю электробусную площадку "Коньково", сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки подали москвичи за год. Такие данные привел заммэра Петр Бирюков.