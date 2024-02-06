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Новости

06 февраля, 22:30

Общество

Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи рабочих мест будет создано в трех новых корпусах ОЭЗ "Технополис "Москва", рассказал Сергей Собянин.

Городские службы готовы устранять последствия сильного снегопада, следует из сообщения на сайте мэра и правительства столицы.

Систему отопления Москвы настроили на ожидаемое похолодание, сообщил заммэра Петр Бирюков.

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