Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи рабочих мест будет создано в трех новых корпусах ОЭЗ "Технополис "Москва", рассказал Сергей Собянин.

Городские службы готовы устранять последствия сильного снегопада, следует из сообщения на сайте мэра и правительства столицы.

Систему отопления Москвы настроили на ожидаемое похолодание, сообщил заммэра Петр Бирюков.