Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше тысячи рабочих мест создадут в трех новых корпусах "Технополиса "Москва", рассказал Сергей Собянин.

Москва предоставила почти 28 гектаров для возведения многофункциональных центров в 2023 году, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Строительство новых очистных сооружений в Шереметьеве могут начать в конце года, рассказали в пресс-службе аэропорта.