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06 февраля, 22:00

Город

Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше тысячи рабочих мест создадут в трех новых корпусах "Технополиса "Москва", рассказал Сергей Собянин.

Москва предоставила почти 28 гектаров для возведения многофункциональных центров в 2023 году, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Строительство новых очистных сооружений в Шереметьеве могут начать в конце года, рассказали в пресс-службе аэропорта.

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