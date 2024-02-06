Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 18:00

Город

Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале и рассказал о завершении модернизации этого транспортного узла.

Новые ароматы появятся в московском транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Более 400 ученых прочитают лекции в московских школах 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородобразованиевидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика