06 февраля, 18:00Город
Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале и рассказал о завершении модернизации этого транспортного узла.
Новые ароматы появятся в московском транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Более 400 ученых прочитают лекции в московских школах 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.