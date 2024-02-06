Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале и рассказал о завершении модернизации этого транспортного узла.

Новые ароматы появятся в московском транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Более 400 ученых прочитают лекции в московских школах 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.