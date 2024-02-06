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06 февраля, 16:15

Транспорт

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

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Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале. Чтобы проходить к поездам D1 и D4, внесли изменения в систему логистики и благоустройство вокзала, отметил мэр столицы.

В новом вестибюле установлены 17 турникетов, это позволит избежать очередей для прохода в часы пик, так как ежедневно Белорусским вокзалом пользуются более 130 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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