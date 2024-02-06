Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале. Чтобы проходить к поездам D1 и D4, внесли изменения в систему логистики и благоустройство вокзала, отметил мэр столицы.

В новом вестибюле установлены 17 турникетов, это позволит избежать очередей для прохода в часы пик, так как ежедневно Белорусским вокзалом пользуются более 130 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.