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Новости

06 февраля, 13:45

Новости

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Пожар в здании XVII века возле Красной площади в Москве локализован. Это данные МЧС.

Более 1 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на востоке столице в 2023 году. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

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