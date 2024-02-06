Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Пожар в здании XVII века возле Красной площади в Москве локализован. Это данные МЧС.

Более 1 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на востоке столице в 2023 году. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.