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Новости

06 февраля, 12:50

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи рабочих мест создадут в трех новых корпусах ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 29 тысяч человек посетили в январе павильон "Макет Москвы" на ВДНХ. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Южном Бутове планируют достроить до конца 2024 года. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

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