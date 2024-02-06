Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи рабочих мест создадут в трех новых корпусах ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 29 тысяч человек посетили в январе павильон "Макет Москвы" на ВДНХ. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Южном Бутове планируют достроить до конца 2024 года. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.