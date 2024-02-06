Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 12:00

Город

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нейросети помогают московским компаниям упростить рабочие процессы и сократить затраты, отметил Сергей Собянин.

Жилье по реновации построят на неэффективно используемых участках в Нагатино-Садовниках. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 70 единиц техники задействовано в уборке снега на МЖД. Об этом рассказала пресс-служба магистрали.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородреновациявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика