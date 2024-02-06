Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нейросети помогают московским компаниям упростить рабочие процессы и сократить затраты, отметил Сергей Собянин.

Жилье по реновации построят на неэффективно используемых участках в Нагатино-Садовниках. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 70 единиц техники задействовано в уборке снега на МЖД. Об этом рассказала пресс-служба магистрали.