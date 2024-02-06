Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Более шести миллионов человек скачали приложение "Моя Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сервису исполнилось пять лет. Благодаря ему москвичи могут получить различные услуги, проверить оценки детей в школе, записать питомца к ветеринару и многое другое.

Мэр отметил, что "Моей Москвой" воспользовались уже около 80 миллионов раз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.