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06 февраля, 11:15

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Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

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Более шести миллионов человек скачали приложение "Моя Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сервису исполнилось пять лет. Благодаря ему москвичи могут получить различные услуги, проверить оценки детей в школе, записать питомца к ветеринару и многое другое.

Мэр отметил, что "Моей Москвой" воспользовались уже около 80 миллионов раз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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