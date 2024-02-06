Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 07:45

Новости

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Свыше 6,6 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в 2023 году – мэр Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Больше шести миллионов человек скачали приложение "Моя Москва". О возможностях мобильного сервиса рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самыми популярными услугами стали запись к врачу, передача показаний и оплата счетов. Также москвичи смогли через приложение проверить домашние задания и оценки детей в школе, а еще записать питомца к ветеринару.

По словам мэра, услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 миллионов раз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика