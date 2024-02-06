Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Больше шести миллионов человек скачали приложение "Моя Москва". О возможностях мобильного сервиса рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самыми популярными услугами стали запись к врачу, передача показаний и оплата счетов. Также москвичи смогли через приложение проверить домашние задания и оценки детей в школе, а еще записать питомца к ветеринару.

По словам мэра, услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 миллионов раз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.