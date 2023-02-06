Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Стало известно, что 34 медицинских учреждения столицы получили гранты от мэра Москвы. Общая сумма составила около двух миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр города рассказал, что программа появилась в 2022 году. Она дает возможность выделять специальные гранты научным коллективам и организациям, которые занимаются разработкой инновационных методов лечения.

Отмечается, что столичные клиники реализуют 46 проектов своими силами, а 33 проекта – в коллаборации с другими медицинскими и научными организациями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.