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06 февраля, 23:00

Город

Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

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Стало известно, что 34 медицинских учреждения столицы получили гранты от мэра Москвы. Общая сумма составила около двух миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр города рассказал, что программа появилась в 2022 году. Она дает возможность выделять специальные гранты научным коллективам и организациям, которые занимаются разработкой инновационных методов лечения.

Отмечается, что столичные клиники реализуют 46 проектов своими силами, а 33 проекта – в коллаборации с другими медицинскими и научными организациями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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