Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Московское правительство ежегодно выделяет один миллиард рублей на поддержку и научные разработки в сфере медицины. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы встретился с научными коллективами медучреждений Москвы, которые участвуют в городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины. Встреча прошла в больнице имени Давыдовского, где ученые представили мэру прототипы новых методик.

Известно, что коллектив КГБ имени И. В. Давыдовского реализовал несколько проектов. Один из них – новая тактика лечения снижения частоты сердечного ритма, которое угрожает жизни пациента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.