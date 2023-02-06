Собянин: комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Сергей Собянин встретился с научными коллективами медучреждений Москвы, которые участвуют в городской программе поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Встреча прошла в ГКБ имени Давыдовского, где ученые представили мэру прототипы новых медицинских аппаратов и методик.

Отмечается, что коллектив больницы имени И. В. Давыдовского реализовал несколько проектов. Один из них – изучение влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.