Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Город

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Новости часа: для российских туристов в Турции открыли горячую линию

Собянин: в 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро "Москва-2020"

Собянин: с 2011 года сеть московского метро с учетом МЦК выросла в полтора раза

Собянин: с 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро

Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску в восстановлении городов – Собянин

Собянин: В течение двух лет в Москве построят 29 ТПУ, которые сэкономят время пассажиров

Строители завершили масштабную реорганизацию части бывшей промзоны Братцево

Единый стандарт предпрофессионального образования введут в столичных школах

Московское правительство ежегодно выделяет один миллиард рублей на поддержку и научные разработки в сфере медицины. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, деньги в виде грантов направляют научным коллективам и медицинским организациям, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения, а также внедряют инновационные технологии в московское здравоохранение.

В больнице имени Давыдовского реализовано сразу несколько проектов. Один из них – изучение влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему пациентов. Полученные данные используют для разработки новых подходов к лечению постковидного синдрома. Всего к этому дню в разных медучреждениях города завершили семь научно-практических проектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика