Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Московское правительство ежегодно выделяет один миллиард рублей на поддержку и научные разработки в сфере медицины. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, деньги в виде грантов направляют научным коллективам и медицинским организациям, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения, а также внедряют инновационные технологии в московское здравоохранение.

В больнице имени Давыдовского реализовано сразу несколько проектов. Один из них – изучение влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему пациентов. Полученные данные используют для разработки новых подходов к лечению постковидного синдрома. Всего к этому дню в разных медучреждениях города завершили семь научно-практических проектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.