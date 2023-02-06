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Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

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Для поддержки московской промышленности развернута обширная программа, в которую входят масштабные инвестпроекты. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В данный момент реализуется почти 70 таких проектов в сфере промышленности, а объем инвестиций в них превышает 169 миллиардов рублей. В рамках программы помощи для инвесторов город предоставляет землю для возведения производственных и социальных объектов.

Начиная с 2022 года, компании могут арендовать участки для строительства за один рубль в год. Также предприятиям в Москве доступно множество льгот, например, специальные инвесткредиты – на них выделено 20 миллиардов рублей. Кроме того, действуют пониженные налоговые ставки на прибыль, имущество и землю.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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