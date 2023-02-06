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Транспорт

Собянин: в 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро "Москва-2020"

Собянин: в 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро "Москва-2020"

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В 2023 году в столичном метро появятся около 300 новейших вагонов "Москва-2020". Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это современные и технологичные составы российского производства. Всего в течение трех лет город закупит для метро более 800 таких вагонов.

Составы будут улучшать с учетом пожеланий пассажиров и общемировых тенденций, например, обновят интерьеры внутри и представят новый дизайн головного вагона. Кроме того, там установят современные зарядные устройства, а сами поезда станут еще тише и комфортнее, в том числе для маломобильных граждан.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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