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Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску в восстановлении городов – Собянин

Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску в восстановлении городов – Собянин

Собянин: В течение двух лет в Москве построят 29 ТПУ, которые сэкономят время пассажиров

Строители завершили масштабную реорганизацию части бывшей промзоны Братцево

Единый стандарт предпрофессионального образования введут в столичных школах

Собянин рассказал о планах благоустройства парка "Яуза" на 2023 год

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Комсомольскую площадь и Бульварное кольцо свяжет новая трамвайная линия

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Во всех флагманских центрах скорой помощи начнут работать социальные координаторы

Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску в восстановлении городов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, там уже провели большую работу по строительству и ремонту социальных объектов, школ, детских садов, больниц и поликлиник.

Летом 2022 года в Донбасс приехали 1,5 тысячи специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Донецку и Луганску подарили 500 единиц спецтехники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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