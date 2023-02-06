Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску в восстановлении городов – Собянин

Москва продолжит оказывать помощь Донецку и Луганску в восстановлении городов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, там уже провели большую работу по строительству и ремонту социальных объектов, школ, детских садов, больниц и поликлиник.

Летом 2022 года в Донбасс приехали 1,5 тысячи специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Донецку и Луганску подарили 500 единиц спецтехники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.