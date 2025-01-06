Новости часа: 670 жителей получат квартиры по реновации на улице Кедрова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По программе реновации в доме на улице Кедрова квартиры получат 670 жителей, рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя будет действовать в Москве 7 января, предупреждает Гидрометцентр.

Больше 600 пожарных и спасателей будут нести дежурство в Москве в Рождество, сообщил комплекс городского хозяйства.