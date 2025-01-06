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06 января, 18:30

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Новости часа: 670 жителей получат квартиры по реновации на улице Кедрова

Новости часа: 670 жителей получат квартиры по реновации на улице Кедрова

Собянин рассказал о новых возможностях для отдыха и спорта в зимнем парке "Яуза"

Собянин: более 650 жителей получат квартиры по реновации в доме на улице Кедрова

Собянин: москвичи совершили более 190 млн поездок на трамваях в 2024 году

Собянин: более 80 социальных объектов построили в Москве в 2024 году

Собянин: транспорт в Москве будет ходить дольше в рождественскую ночь

Собянин: более 212 тыс человек поучаствовали в спортивных проектах Москвы в 2024 году

Собянин сообщил об открытии нового выхода со станции "Кленовый бульвар"

Собянин рассказал о популярности киноплатформы "Москино"

Собянин: в Москве скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По программе реновации в доме на улице Кедрова квартиры получат 670 жителей, рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя будет действовать в Москве 7 января, предупреждает Гидрометцентр.

Больше 600 пожарных и спасателей будут нести дежурство в Москве в Рождество, сообщил комплекс городского хозяйства.

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