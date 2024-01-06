Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

06 января, 11:15

Новости

Московские школы приняли рекордное число учеников за 2023 год – Собянин

Московские школы приняли рекордное число учеников за 2023 год – Собянин

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В 2023 году столичные школы приняли наибольшее число учеников за всю историю города. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, за парты сели более 1 миллиона учеников.

Выпускники 2023 года не только успешно сдали госэкзамены, но и заработали рекордное количество дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Всего на счету москвичей почти 1 400 наград по всем 24-м предметам. Кроме того, студенты колледжей и школьники стали лидерами медального зачета Чемпионата "Профессионалы".

Также мэр отметил, что в столице продолжается модернизация образовательных учреждений. Только в прошлом году в городе открыли более 40 новых школ и детских садов. Сами здания превращаются в современные пространства, где есть все необходимое для занятий творчеством и наукой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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