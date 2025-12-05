Собянин рассказал о достижениях москвичей на чемпионате "Профессионалы"

Сборная Москвы показала лучший результат на чемпионате "Профессионалы", завоевав 154 золотые, 50 серебряных и 43 бронзовые медали. Об этом сообщил на своей странице в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, в заключительных соревнованиях, которые проходили в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге, приняли участие более 750 школьников и студентов колледжей из России и зарубежных стран. Столицу представили 57 финалистов, каждый из которых выступил в своей компетенции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.