Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 84-й годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой. Мэр отметил, что тогда под стенами столицы решалась судьба страны и всего мира.

Он добавил, что подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям, никогда не будет забыт, а потомки будут благодарны героическому поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшему родную землю. Глава города пожелал всем бодрости духа, здоровья, благополучия и мирного неба.

