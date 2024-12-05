Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил председателя московского комитета ветеранов Ивана Слухая со 100-летием.

В столице отремонтировали более 16 тысяч подъездов жилых домов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Школа в районе Филевский Парк готова более чем на 80%, сообщили в департаменте гражданского строительства.