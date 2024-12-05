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05 декабря, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Сергей Собянин поздравил со 100-летним юбилеем фронтовика Ивана Слухая

Собянин рассказал, какой станет Москва через несколько лет

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Сергей Собянин заявил, что столица развивается благодаря москвичам

Новости часа: обновленный спорткомплекс "Олимпийский" могут открыть в 2026 году

Сергей Собянин отметил вклад москвичей в развитие города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил председателя московского комитета ветеранов Ивана Слухая со 100-летием.

В столице отремонтировали более 16 тысяч подъездов жилых домов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Школа в районе Филевский Парк готова более чем на 80%, сообщили в департаменте гражданского строительства.

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