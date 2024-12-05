Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной начала контрнаступления в Битве под Москвой

Составы МЦД и другие пригородные поезда переходят на новое расписание, пишет портал mos.ru.

Акция "Чтения Победы" прошла на станции метро "Маяковская", рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.