Новости часа: обновленный спорткомплекс "Олимпийский" могут открыть в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" могут открыть в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.

Автобусные маршруты скорректируют в 35 районах Москвы с 7 декабря, сообщил Дептранс.

5 декабря в Москве стало самым холодным днем с начала декабря. По данным синоптиков, температура воздуха составляет минус 6 градусов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.