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Новости

05 декабря, 11:45

Новости

Новости часа: обновленный спорткомплекс "Олимпийский" могут открыть в 2026 году

Новости часа: обновленный спорткомплекс "Олимпийский" могут открыть в 2026 году

Сергей Собянин отметил вклад москвичей в развитие города

Сергей Собянин рассказал в прямом эфире о контроле за столичными таксистами

Сергей Собянин рассказал о планах развития города в прямом эфире

Новости часа: в метро к 2030 году на всех линиях заменят старые вагоны на новые

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

"Интервью": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

Новости часа: еще 40 московских городских вокзалов планируют построить на МЦД

Собянин: Пассажиропоток между Москвой и Петербургом увеличится благодаря ВСМ

Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" могут открыть в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.

Автобусные маршруты скорректируют в 35 районах Москвы с 7 декабря, сообщил Дептранс.

5 декабря в Москве стало самым холодным днем с начала декабря. По данным синоптиков, температура воздуха составляет минус 6 градусов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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