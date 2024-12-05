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05 декабря, 09:00

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Сергей Собянин рассказал в прямом эфире о контроле за столичными таксистами

Сергей Собянин рассказал в прямом эфире о контроле за столичными таксистами

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Такси в Москве перевозят столько же пассажиров, сколько и пригородные электрички. Об этом в прямом эфире заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что контроль за этим видом транспорта позволил снизить количество ДТП. Одна из мер – аттестация водителей такси, которая с 1 марта станет обязательной. На данный момент экзамен на знание правил работы сдали 5 тысяч таксистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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