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05 декабря, 18:30

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Собянин: Москва подготовила насыщенную программу к новогодним каникулам

Собянин: Москва подготовила насыщенную программу к новогодним каникулам

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Москва готовится к новогодним каникулам. Для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что на Тверской улице уже стартовал проект "Московское чаепитие" – он познакомит с традициями московской чайной культуры. С 4 декабря по 8 января там проходят выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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