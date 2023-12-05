Собянин: Москва подготовила насыщенную программу к новогодним каникулам

Москва готовится к новогодним каникулам. Для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что на Тверской улице уже стартовал проект "Московское чаепитие" – он познакомит с традициями московской чайной культуры. С 4 декабря по 8 января там проходят выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.