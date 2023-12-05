Новости часа: Собянин рассказал, как Москва готовится к новогодним каникулам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для жителей и гостей столицы организовали несколько праздничных проектов к Новому году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В московских батареях повысили температуру из-за грядущего похолодания. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В вестибюле строящейся станции метро "ЗИЛ" начали отделочные работы. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.