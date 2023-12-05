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Новости

05 декабря, 16:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва готовится к новогодним каникулам

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва готовится к новогодним каникулам

Собянин: более 400 событий запланировано в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

Новости часа: минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для жителей и гостей столицы организовали несколько праздничных проектов к Новому году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В московских батареях повысили температуру из-за грядущего похолодания. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В вестибюле строящейся станции метро "ЗИЛ" начали отделочные работы. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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