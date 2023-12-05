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Новости

Новости

05 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года

Новости часа: минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

Собянин: в ближайшие два года Москва получит более 500 новых вагонов метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальный размер пенсии с городской доплатой с первого января увеличат до 24 500 рублей в месяц. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 13 тысяч кровельщиков в Москве очищают крыши домов после снегопада. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 66 тысяч школьников в Москве напишут итоговое сочинение по русскому языку 5 декабря. О дате напомнил департамент образования.

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