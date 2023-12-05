Новости часа: минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальный размер пенсии с городской доплатой с первого января увеличат до 24 500 рублей в месяц. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 13 тысяч кровельщиков в Москве очищают крыши домов после снегопада. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 66 тысяч школьников в Москве напишут итоговое сочинение по русскому языку 5 декабря. О дате напомнил департамент образования.