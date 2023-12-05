Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Москвичам поднимут пенсию с Нового года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 24 500 рублей в месяц. Также мэр Москвы подписал постановление об индексации с 1 января единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям; детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим и приемным семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; юбилярам супружеской жизни; долгожителям и другим льготным категориям горожан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.