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05 декабря, 14:15

Общество

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат

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Москвичам поднимут пенсию с Нового года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 24 500 рублей в месяц. Также мэр Москвы подписал постановление об индексации с 1 января единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям; детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим и приемным семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; юбилярам супружеской жизни; долгожителям и другим льготным категориям горожан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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