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Новости

05 декабря, 13:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

Собянин: в ближайшие два года Москва получит более 500 новых вагонов метро

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые маршруты городского транспорта охватили более 30 районов Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поезд "Иволга 4.0" прошел все испытания, он выйдет на МЦД в 2024 году. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

На автовокзале Центральный в Москве открыли стойку "Живое общение". Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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