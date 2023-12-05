Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые маршруты городского транспорта охватили более 30 районов Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поезд "Иволга 4.0" прошел все испытания, он выйдет на МЦД в 2024 году. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

На автовокзале Центральный в Москве открыли стойку "Живое общение". Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.