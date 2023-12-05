05 декабря, 13:00Новости
Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшая в стране Инфекционная клиническая больница № 1 приняла первых пациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 13 тысяч кровельщиков задействовали в очистке крыш домов после снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Голосовой помощник "Алиса" теперь озвучивает школьникам домашние задания, оценки и другие данные из МЭШ, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.