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Новости

Новости

05 декабря, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

Собянин: в ближайшие два года Москва получит более 500 новых вагонов метро

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: на столицу надвигаются морозы на 10 градусов ниже нормы

"Мой район. Навигатор": в столице завершился масштабный этап реконструкции поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшая в стране Инфекционная клиническая больница № 1 приняла первых пациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 13 тысяч кровельщиков задействовали в очистке крыш домов после снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Голосовой помощник "Алиса" теперь озвучивает школьникам домашние задания, оценки и другие данные из МЭШ, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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