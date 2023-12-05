Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Крупнейшую в стране инфекционную больницу открыли в Москве. ИКБ № 1, расположенная на Волоколамском шоссе, уже приняла первых пациентов. Чтобы создать безопасное пространство для борьбы с инфекциями, пришлось снести старые корпуса и на их месте построить комплекс, который объединил множество отделений, современное оборудование и специалистов.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с открытием этой больницы город полностью завершил модернизацию своей инфекционной службы. Получать медпомощь в данном учреждении одновременно могут порядка тысячи пациентов.

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